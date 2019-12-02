Fireball Spotted Over Australian Desert May Have Been Super-Rare 'Minimoon' https://t.co/NowbdUwReM— ScienceAlert (@ScienceAlert) December 2, 2019
Огненный шар над Австралией оказался мини-луной
Это очень редкое космическое явление.
Это очень редкое космическое явление.
Огненный шар, взорвавшийся над австралийской пустыней в августе 2016 года, был
Небольшие космические объекты постоянно попадают в атмосферу Земли, где быстро сгорают. Огненный шар, замеченный в Австралии три года назад, астрономы сперва приняли за обычный болид. Но затем данные сети камер, отслеживающих метеоры, показали, что это не просто осколок космической скалы.
Скорость болида была сравнительно маленькой — всего 11 км в секунду. При этом угол падения отличал объект от обычного космического мусора. Астрономы пришли к выводу, что он
Захваченные земным притяжением, астероиды могут вращаться вокруг нашей планеты не больше года. После этого они, как правило, продолжают свое космическое путешествие, и лишь очень немногие попадают в атмосферу и сгорают. По данным на 30 ноября 2019 года вокруг Земли обнаружено около 21,5 тыс. небольших объектов, но на самом деле их может быть миллионы, говорят астрономы. Обнаружить и подсчитать их очень сложно
До болида 2016 года ученые наблюдали только две
Временные спутники представляют для ученых особый интерес. Чтобы отправить космический корабль на астероид, нужно много времени и средств. Но изучение астероидов, которые
Анна Лысенко