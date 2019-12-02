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12:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огненный шар над Австралией оказался мини-луной

Это очень редкое космическое явление.

Огненный шар, взорвавшийся над австралийской пустыней в августе 2016 года, был мини-луной, заявили ученые в исследовании, опубликованном в Astronomical Journal.

Небольшие космические объекты постоянно попадают в атмосферу Земли, где быстро сгорают. Огненный шар, замеченный в Австралии три года назад, астрономы сперва приняли за обычный болид. Но затем данные сети камер, отслеживающих метеоры, показали, что это не просто осколок космической скалы.

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Скорость болида была сравнительно маленькой — всего 11 км в секунду. При этом угол падения отличал объект от обычного космического мусора. Астрономы пришли к выводу, что он какое-то время находился на орбите Земли, прежде чем попасть в атмосферу и сгореть. Такие астероиды называют временными спутниками или мини-лунами. Их размеры могут не превышать нескольких метров.

Захваченные земным притяжением, астероиды могут вращаться вокруг нашей планеты не больше года. После этого они, как правило, продолжают свое космическое путешествие, и лишь очень немногие попадают в атмосферу и сгорают. По данным на 30 ноября 2019 года вокруг Земли обнаружено около 21,5 тыс. небольших объектов, но на самом деле их может быть миллионы, говорят астрономы. Обнаружить и подсчитать их очень сложно из-за маленьких размеров.

До болида 2016 года ученые наблюдали только две мини-луны — астероид 2006 RH120, который сделал четыре витка вокруг Земли в 2006—2007 году, и болид, замеченный в январе 2014 года.

2006 RH120

Временные спутники представляют для ученых особый интерес. Чтобы отправить космический корабль на астероид, нужно много времени и средств. Но изучение астероидов, которые какое-то время вращаются вокруг Земли, требует не так много ресурсов, говорят астрономы.

Анна Лысенко

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