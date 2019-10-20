Ученые: астероид «отправил» на Землю пробный камень
И в будущем может повторить эту траекторию сам.
И в будущем может повторить эту траекторию сам.
28 апреля 2017 года в небе над японским городом Киото пролетел огненный шар. Теперь, благодаря данным, собранным метеорологическим сервисом SonotaCo, исследователи определили, что это был осколок астероида 2003 YT1, потенциально опасного для Земли, сообщает Live Science.
Пролетевший над Японией метеор был небольшим и не представлял опасности. Но 2003 YT1 — другое дело, говорят ученые. Это двойной астероид, в котором меньший «небесный камень» диаметром 210 метров вращается вокруг большего шириной около 2 километров.
Предварительные выводы исследователей об 2003 YT1 опубликованы в журнале arXiv.
Ранее астрономы предупредили, что 25 октября к Земле приблизится астероид 162082 (1998 HL1).
Анна Лысенко