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16:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: астероид «отправил» на Землю пробный камень

И в будущем может повторить эту траекторию сам.

Источник: AP 2019

28 апреля 2017 года в небе над японским городом Киото пролетел огненный шар. Теперь, благодаря данным, собранным метеорологическим сервисом SonotaCo, исследователи определили, что это был осколок астероида 2003 YT1, потенциально опасного для Земли, сообщает Live Science.

Астероид 2003 YT1 в ноябре 2016 года

Пролетевший над Японией метеор был небольшим и не представлял опасности. Но 2003 YT1 — другое дело, говорят ученые. Это двойной астероид, в котором меньший «небесный камень» диаметром 210 метров вращается вокруг большего шириной около 2 километров.

Вероятность, что 2003 YT1 последует за своим осколком и достигнет Земли, астрономы оценивают в 6%. Это может произойти в ближайшие 10 миллионов лет.

Предварительные выводы исследователей об 2003 YT1 опубликованы в журнале arXiv.

Ранее астрономы предупредили, что 25 октября к Земле приблизится астероид 162082 (1998 HL1).

Анна Лысенко

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