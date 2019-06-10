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17:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Возле Шотландии нашли кратер от огромного астероида

Такое столкновение происходит раз в 100 тысяч лет.

Возле деревни Аллапул на севере Шотландии был найден кратер от астероида, который упал на Землю 1,2 миллиарда лет назад.

О находке сообщили ученые из Абединского и Оксфордского университетов в Journal of the Geological Society.

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Побережье возле деревни Аллапул в Шотландии

То, что где-то между материковой Шотландией и Внешними Гебридскими островами в древности упал астероид, ученые установили по ряду признаков еще в 2008 году, но точное место падения было неизвестно.

Теперь они обнаружили кратер в 15−20 км к западу от береговой линии на глубине 200 метров. Он спрятан не только под водой, но и под скалами пролива Норт-Минч.

Ученые установили, что столкновение астероида с Землей произошло на скорости 61 000 км/ч. Тогда большая часть Земли еще находилась под водой, а Шотландия была засушливой территорией недалеко от экватора.

По данным астрономов, столкновение с подобным космическим телом происходит раз в 100 тысяч лет.

Анна Лысенко

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