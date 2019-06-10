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16:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вулкан в Индонезии выпустил столб пепла высотой 7 километров (видео)

Среди местных жителей началась паника.

В северной части острова Суматра начал извергаться вулкан Синабунг.

Столб пепла поднялся на высоту до 7 километров. Его можно увидеть из любой точки острова. После извержения произошло несколько подземных толчков.

Активность вулкана вызвала панику среди населения. Власти Индонезии предупреждают о возможности новых извержений. Местных жителей просят по возможности не покидать помещения и носить защитные маски.

Синабунг периодически проявляет активность с 2010 года. До этого стратовулкан спал около 400 лет.

Анна Лысенко

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