Mount Sinabung spews huge column of ash during latest eruption pic.twitter.com/yM0ac42vSY— CGTN (@CGTNOfficial) 10 июня 2019 г.
Вулкан в Индонезии выпустил столб пепла высотой 7 километров (видео)
Среди местных жителей началась паника.
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Среди местных жителей началась паника.
В северной части острова Суматра начал извергаться вулкан Синабунг.
Столб пепла поднялся на высоту до 7 километров. Его можно увидеть из любой точки острова. После извержения произошло несколько подземных толчков.
Активность вулкана вызвала панику среди населения. Власти Индонезии предупреждают о возможности новых извержений. Местных жителей просят по возможности не покидать помещения и носить защитные маски.
Синабунг периодически проявляет активность с 2010 года. До этого стратовулкан спал около 400 лет.
Mount Sinabung spews huge column of ash during latest eruption pic.twitter.com/yM0ac42vSY— CGTN (@CGTNOfficial) 10 июня 2019 г.
? | The #Sinabung Volcano in #Indonesia has erupted, creating a cloud of ash with the height of around 7 thousand meterspic.twitter.com/6p2R2aoAjy— EHA News (@eha_news) 9 июня 2019 г.
Анна Лысенко
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