В первые дни лета Австралию засыпало снегом
Аномальная погода.
Аномальная погода.
В декабре в Южном полушарии началось календарное лето. Вот только началось оно довольно неожиданно. В первые дни декабря в Австралии прошли сильные снегопады. По сообщениям метеорологов, в горах штата Новый Южный Уэльс за сутки выпало около 30 см снега.
Специалисты отмечают, что нынешняя погода в этом регионе является самой холодной за последние 60 лет. В отдельных районах температура воздуха была на уровне 0 градусов, что является абсолютно нетипичным для этого периода, пишет news.com.au.
Метеорологи предупреждают, что скорого потепления ждать не стоит. Наоборот, в ближайшие дни в горах Тасмании температура может опуститься ниже нуля. Кроме того, даже жителям побережья, в частности Мельбурна, придется одеться потеплее — там ожидаемая температура будет около 15 градусов тепла.
При этом в других районах штата продолжаются лесные пожары, вызванные рекордной жарой. Специалисты предполагают, что это лето преподнесет австралийцам еще немало природных и не самых приятных сюрпризов.
Екатерина Гура