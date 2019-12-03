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20:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

В первые дни лета Австралию засыпало снегом

Аномальная погода.

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В декабре в Южном полушарии началось календарное лето. Вот только началось оно довольно неожиданно. В первые дни декабря в Австралии прошли сильные снегопады. По сообщениям метеорологов, в горах штата Новый Южный Уэльс за сутки выпало около 30 см снега.

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Специалисты отмечают, что нынешняя погода в этом регионе является самой холодной за последние 60 лет. В отдельных районах температура воздуха была на уровне 0 градусов, что является абсолютно нетипичным для этого периода, пишет news.com.au.

Not what you normally see Monday morning in December! ?

Опубликовано Mt Buller Воскресенье, 1 декабря 2019 г.

Метеорологи предупреждают, что скорого потепления ждать не стоит. Наоборот, в ближайшие дни в горах Тасмании температура может опуститься ниже нуля. Кроме того, даже жителям побережья, в частности Мельбурна, придется одеться потеплее — там ожидаемая температура будет около 15 градусов тепла.

При этом в других районах штата продолжаются лесные пожары, вызванные рекордной жарой. Специалисты предполагают, что это лето преподнесет австралийцам еще немало природных и не самых приятных сюрпризов.

Екатерина Гура

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