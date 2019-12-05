Сидней охватил дымовой кризис (видео)

Сиднейский дымовой кризис, возникший после лесных пожаров в Австралии, оказался самым продолжительным в истории, сообщает AFP со ссылкой на местных чиновников.
Дым, пыль и смог накрыли все восточное побережье страны, вызвав всплеск респираторных заболеваний и осложнений астмы. Количество обращений в скорую помощь по поводу проблем с дыханием выросло на 24%.
Лесные пожары в австралийском Новом Южном Уэльсе вышли из-под контроля в сентябре и бушевали несколько недель. Дым достиг Сиднея, Брисбена и других крупных городов.
Масштабы кризиса стали ясны в четверг после отчета департамента окружающей среды Нового Южного Уэльса. Чиновники заявили, что лесные пожары и пыль привели к «одному из самых высоких уровней загрязнения воздуха в мире».
Австралия переживала и другие дымовые кризисы — в 1994 и 2001 году. Но кризис 2019 года оказался самым продолжительным.
Лесные пожары в Австралии случаются нередко, но в последние годы их масштабы возросли из-за продолжительных засух, вызванных изменением климата.