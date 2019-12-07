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09:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 7 декабря: узнаем, когда похолодает

По народному календарю 7 декабря — день Екатерины. Наши предки наблюдали за погодой, чтобы узнать, какой будет зима.

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Источник: Агентство «Москва»

Если с утра ясно, то остаток зимы будет очень холодным. Если тепло и пасмурно, то зима будет мягкой и снежной, а морозы придут после 17 декабря.

Туман — к перемене погоды и сильному похолоданию. Круги вокруг Луны — к морозу. Звезды кажутся маленькими перед снегопадом.

Снег на сухую землю выпал — к неурожайному году.

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