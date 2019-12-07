Погодные приметы на 7 декабря: узнаем, когда похолодает
По народному календарю 7 декабря — день Екатерины. Наши предки наблюдали за погодой, чтобы узнать, какой будет зима.
По народному календарю 7 декабря — день Екатерины. Наши предки наблюдали за погодой, чтобы узнать, какой будет зима.
Если с утра ясно, то остаток зимы будет очень холодным. Если тепло и пасмурно, то зима будет мягкой и снежной, а морозы придут после 17 декабря.
Туман — к перемене погоды и сильному похолоданию. Круги вокруг Луны — к морозу. Звезды кажутся маленькими перед снегопадом.
Снег на сухую землю выпал — к неурожайному году.