Спутник показал, как две Америки светятся ночью
В течение 25 лет спутники собирали данные о самых ярких точках Земли в ночное время.
В течение 25 лет спутники собирали данные о самых ярких точках Земли в ночное время.
Полученные снимки создают обширную картину того, как изменился наш мир с момента изобретения лампочки 140 лет назад. В NASA даже опубликовали альбом, куда вошли лучшие из этих фотографий. Теперь Управление начинает делиться некоторыми из них в Сети.
Данное изображение — это компиляция серии снимков Северной и Южной Америк, полученных метеорологическим спутником Suomi NPP. Его приборы обнаруживают свет в диапазоне от зеленого до ближнего инфракрасного. Они улавливают даже самые тусклые сигналы, чтобы отсеивать те или иные из них.
На этом снимке были удалены полярные сияния и огни пожаров, чтобы остались только городские огни.
Анна Лысенко