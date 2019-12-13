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12:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник показал, как две Америки светятся ночью

В течение 25 лет спутники собирали данные о самых ярких точках Земли в ночное время.

Источник: NASA
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Полученные снимки создают обширную картину того, как изменился наш мир с момента изобретения лампочки 140 лет назад. В NASA даже опубликовали альбом, куда вошли лучшие из этих фотографий. Теперь Управление начинает делиться некоторыми из них в Сети.

Данное изображение — это компиляция серии снимков Северной и Южной Америк, полученных метеорологическим спутником Suomi NPP. Его приборы обнаруживают свет в диапазоне от зеленого до ближнего инфракрасного. Они улавливают даже самые тусклые сигналы, чтобы отсеивать те или иные из них.

На этом снимке были удалены полярные сияния и огни пожаров, чтобы остались только городские огни.

Анна Лысенко

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18 октября© Ньюстюб
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