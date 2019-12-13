Подо льдами Гренландии нашли большую темную реку
Она течет в полной темноте на глубине в полкилометра.
Она течет в полной темноте на глубине в полкилометра.
Под ледяным покровом Гренландии, скорее всего, скрыта река длиной не менее 1,6 тыс. километров, утверждают исследователи из Университета Хоккайдо в Японии.
Поскольку она протекает на глубине около 500 метров в полной темноте, ученые прозвали ее Темной, пишет Live Science.
Свое открытие исследователи сделали на основе компьютерного моделирования. Они использовали данные радиолокационного сканирования Гренландии с самолетов и дополнили их компьютерной симуляцией того, как может течь талая вода под ледниками с учетом местного рельефа. Свои выводы ученые представили на ежегодном собрании Американского геофизического союза (AGU).
Они нашли длинную узкую зону с очень ровным дном, что характерно для рек. Она простиралась больше, чем на полторы тысячи километров и заканчивалась фьордом Петерманн. Компьютерная симуляция показала, что вода тающих ледников с поверхности течет именно по этому руслу.
Скорее всего, Темная не имеет постоянного сильного потока, потому что таяние льдов рассеяно по большой площади и зависит от сезонов, говорят исследователи.
Анна Лысенко