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15:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Подо льдами Гренландии нашли большую темную реку

Она течет в полной темноте на глубине в полкилометра.

Источник: Chambers et al.

Под ледяным покровом Гренландии, скорее всего, скрыта река длиной не менее 1,6 тыс. километров, утверждают исследователи из Университета Хоккайдо в Японии.

Поскольку она протекает на глубине около 500 метров в полной темноте, ученые прозвали ее Темной, пишет Live Science.

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Свое открытие исследователи сделали на основе компьютерного моделирования. Они использовали данные радиолокационного сканирования Гренландии с самолетов и дополнили их компьютерной симуляцией того, как может течь талая вода под ледниками с учетом местного рельефа. Свои выводы ученые представили на ежегодном собрании Американского геофизического союза (AGU).

Они нашли длинную узкую зону с очень ровным дном, что характерно для рек. Она простиралась больше, чем на полторы тысячи километров и заканчивалась фьордом Петерманн. Компьютерная симуляция показала, что вода тающих ледников с поверхности течет именно по этому руслу.

Скорее всего, Темная не имеет постоянного сильного потока, потому что таяние льдов рассеяно по большой площади и зависит от сезонов, говорят исследователи.

Анна Лысенко

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21 августа© Ньюстюб
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