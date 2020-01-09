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16:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Роскосмос показал, как выглядят российские города с околоземной орбиты

Роскосмос опубликовал в соцсети «ВКонтакте» снимки городов России, сделанные с околоземной орбиты.

Ночные виды нескольких российских городов с высоты 420 километров запечатлел космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.

На фото попали Анапа, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Иркутск, Краснодар, Оренбург, Самара, Саратов и Новороссийск.

Татьяна Малюк

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