Пожары в Австралии показали из космоса
На юге страны зафиксировано больше сотни лесных пожаров.
На юге страны зафиксировано больше сотни лесных пожаров.
Американский метеорологический спутник Suomi NPP сделал снимки беспрецедентных пожаров, бушующих в Австралии. Огнем охвачено все
Лесные пожары охватили Австралию еще в сентябре. По мере повышения температур и усиления засухи они охватывали новые территории и становились все более разрушительными. Дым и сажа от пожаров преодолели Тасманово море и достигли Новой Зеландии.
В начале января пожары на материке достигли беспрецедентного уровня. Жертвами огня стали 24 человека и не менее 500 тысяч животных.
Глава правительства страны Скотт Моррисон приказал привлечь на помощь в тушении пожаров 3 тысячи резервистов вооруженных сил. В штате Новый Южный Уэльс объявлено чрезвычайное положение.
Анна Лысенко