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15:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пожары в Австралии показали из космоса

На юге страны зафиксировано больше сотни лесных пожаров.

Источник: NASA

Американский метеорологический спутник Suomi NPP сделал снимки беспрецедентных пожаров, бушующих в Австралии. Огнем охвачено все юго-восточное и восточное побережье материка.

Лесные пожары охватили Австралию еще в сентябре. По мере повышения температур и усиления засухи они охватывали новые территории и становились все более разрушительными. Дым и сажа от пожаров преодолели Тасманово море и достигли Новой Зеландии.

В начале января пожары на материке достигли беспрецедентного уровня. Жертвами огня стали 24 человека и не менее 500 тысяч животных.

Глава правительства страны Скотт Моррисон приказал привлечь на помощь в тушении пожаров 3 тысячи резервистов вооруженных сил. В штате Новый Южный Уэльс объявлено чрезвычайное положение.

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Кенгуру бегут от огня и дыма в Новом Южном Уэльсе
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Дым от пожаров, Канберра

Анна Лысенко

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