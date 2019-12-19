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12:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Австралии стали похищать обычную воду

Теперь это драгоценный ресурс.

Источник: AP 2019

Воры украли 300 тысяч литров воды из двух резервуаров на одной из ферм в Новом Южном Уэльсе, сообщает Daily Mail.

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Еще одна похожая кража произошла на прошлой неделе в городке Мервилламба — здесь воры похитили автомобиль с цистерной, в которой хранилось 25 тысяч литров воды.

Полиция проводит расследования, воры пока не найдены.

Вода стала болезненным вопросом для Австралии, которая страдает от самой сильной засухи за последние 100 лет. На юго-востоке страны, который является одним из самых густонаселенных регионов, пересохли реки и озера, пастбища и посевы выжжены солнцем. В регионе до сих пор свирепствуют лесные пожары.

Анна Лысенко

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