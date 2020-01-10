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16:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снежную бурю в Филадельфии показали в завораживающем таймлапсе

Апокалиптические кадры.

8 января город Филадельфия в американском штате Пенсильвания накрыла сильная снежная буря. Буквально за 15 минут снежные тучи, похожие на гигантские волны, стерли из поля зрения практически весь город.

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Узнав о приближении бури, фотограф Тед Ходжинс взял камеру и отправился на 47 этаж своего дома, чтобы снять это природное явление. Видео снежной бури в режиме таймлапс выглядит довольно пугающе и апокалиптично. Однако никаких серьезных последствий метель не принесла.

Екатерина Гура

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