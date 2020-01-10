Снежную бурю в Филадельфии показали в завораживающем таймлапсе
Апокалиптические кадры.
Апокалиптические кадры.
8 января город Филадельфия в американском штате Пенсильвания накрыла сильная снежная буря. Буквально за 15 минут снежные тучи, похожие на гигантские волны, стерли из поля зрения практически весь город.
Узнав о приближении бури, фотограф Тед Ходжинс взял камеру и отправился на 47 этаж своего дома, чтобы снять это природное явление. Видео снежной бури в режиме таймлапс выглядит довольно пугающе и апокалиптично. Однако никаких серьезных последствий метель не принесла.
Екатерина Гура