Канадский город полностью замело снегом (фото)
Это новый рекорд за последние 11 лет.
Это новый рекорд за последние 11 лет.
В середине января в восточной провинции Канады Ньюфаундленд и Лабрадор выпало рекордное количество снега. Больше всего досталось городу
Там всего за одни сутки намело 76,2 сантиметра снега, что превратило город в один сплошной сугроб. Это является абсолютным рекордом для региона — предыдущий рекорд был зафиксирован в 1999 году, тогда выпало 68,4 сантиметра снега.
Несмотря на то, что
Екатерина Гура