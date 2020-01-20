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16:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Канадский город полностью замело снегом (фото)

Это новый рекорд за последние 11 лет.

В середине января в восточной провинции Канады Ньюфаундленд и Лабрадор выпало рекордное количество снега. Больше всего досталось городу Сент-Джонс, который практически полностью замело.

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Там всего за одни сутки намело 76,2 сантиметра снега, что превратило город в один сплошной сугроб. Это является абсолютным рекордом для региона — предыдущий рекорд был зафиксирован в 1999 году, тогда выпало 68,4 сантиметра снега.

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Несмотря на то, что Сент-Джонс оказался полностью парализован, местные жители отчаиваться не стали. Они публикуют в соцсетях свои зимние приключения: откапывают машин, расчищают выходы из дома и катаются по улицам на сноубордах.

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Екатерина Гура

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