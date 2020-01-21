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13:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник показал, как изменилось Солнце в 2019 году

Оно проявляло низкую активность.

Источник: ESA
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Исследователи Европейского космического агентства (ESA) обнародовали серию снимков, которые показывают, как менялась активность Солнца в течение всего 2019 года.

Они отобрали по одной фотографии на каждый день года и скомпилировали их в одно изображение. Все фото получены спутником Proba-2, который ведет постоянные наблюдения за нашей звездой.

На фотографиях видно, что в прошлом году Солнце проявляло низкий уровень активности, поскольку находилось на минимуме своего 11-летнего цикла. Самая энергичная вспышка года наблюдалась 6 мая вблизи восточного лимба Солнца (левая сторона Солнца на соответствующем снимке).

Анна Лысенко

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