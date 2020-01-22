Рассел Кроу показал свою ферму в Австралии до и после пожаров

55-летний австралийский актер Рассел Кроу в середине января опубликовал в Twitter фотоколлаж из двух снимков своей фермы.
Как пояснил актер, первое фото было сделано после того, как лесные пожары добрались до его владений и выжгли часть территории. А второе фото сделано после того, как в Австралии начались дожди. Кроу рассказал, что разница между снимками составляет 10 недель.
Пост быстро стал популярным, а пользователи Twitter в комментариях отметили, что, несмотря ни на что, природа берет верх и самостоятельно восстанавливается.
Отметим, что недавно группа ученых обнародовала данные, согласно которым, на полное восстановление Австралии после масштабных лесных пожаров понадобится не менее 100 лет.
Между тем, сейчас многомесячная засуха в Австралии сменилась на сильные ливни, в результате которых некоторые районы оказались затопленными.