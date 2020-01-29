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16:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ярко-розовые слизняки пережили все катаклизмы в Австралии

Пожары и ливни им не страшны.

Волонтеры из Службы дикой природы Австралии нашли на склоне вулкана Капутар в Новом Южном Уэльсе популяцию из 60 живых уникальных слизняков вида Triboniophorus aff. graeffei.

Несмотря на то, что шестинедельные пожары, бушевавшие в этом районе, уничтожили почти все живое, эти слизняки сумели спастись и сейчас активно восстанавливают свою численность, пишет The Guardian.

Для ученых находка оказалась очень радостной, так как эти слизни являются важной частью экосистемы Австралии, а еще они довольно редкие. Ярко-розовые создания могут светиться в темноте. В длину они вырастают до 20 сантиметров.

Специалист Австралийского музея Франк Келер предполагает, что слизняки могли спастись от пожара в расщелинах гор, однако и там им понадобилось бы немало усилий, чтобы выжить.

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Екатерина Гура

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