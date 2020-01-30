Жители Братиславы засняли гигантские хлопья снега
А в Варшаве выпал первый снег.
А в Варшаве выпал первый снег.
Уже несколько дней в столице Словакии Братиславе идут снегопады. Однако 29 января жители и гости города могли наблюдать необычное природное явление. Здесь с неба падали гигантские снежинки, диаметр которых составлял от 5−7 сантиметров. В соцсетях появились фото и видео.
А тем временем в Польше тоже дождались зиму. В Варшаве впервые за этот сезон выпал снег. 29 января в городе была метель, что стало неожиданностью для водителей и спровоцировало немало ДТП.
Екатерина Гура