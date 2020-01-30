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18:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Братиславы засняли гигантские хлопья снега

А в Варшаве выпал первый снег.

Уже несколько дней в столице Словакии Братиславе идут снегопады. Однако 29 января жители и гости города могли наблюдать необычное природное явление. Здесь с неба падали гигантские снежинки, диаметр которых составлял от 5−7 сантиметров. В соцсетях появились фото и видео.

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А тем временем в Польше тоже дождались зиму. В Варшаве впервые за этот сезон выпал снег. 29 января в городе была метель, что стало неожиданностью для водителей и спровоцировало немало ДТП.

Екатерина Гура

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