Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Ученые назвали частоту сильнейших геомагнитных бурь«Супербури» могут привести к отключению электроэнергии, потере сигналов GPS и радиосвязи, сбоям в работе спутников и авиации
Фоторепортажи
27Как жили студенты в советские годы
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
14:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Иркутском появились загадочные кольца (фото)

Пользователи соцсетей отреагировали шутками про НЛО.

В начале февраля жители Иркутска наблюдали в небе необычное явление — над городом «висели» три кольца из белых облаков.

Первые фотографии, сделанные очевидцами, появились в группе «Подслушано Иркутск» во «ВКонтакте», а позже и в других соцсетях.

В комментариях пользователи пытались угадать причину возникновения такого необычного явления. В основном все сводилось к шуткам об НЛО и олимпиаде в Иркутске.

Опубликовано Land Of Mountains Воскресенье, 2 февраля 2020 г.

Однако местные журналисты позже разгадали эту тайну. Как написало издание «Твой Иркутск», круги в небе сделал самолет Су-30 в рамках испытательного полета.

Опубликовано Land Of Mountains Воскресенье, 2 февраля 2020 г.
Опубликовано Land Of Mountains Воскресенье, 2 февраля 2020 г.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Hi-Tech
Как показать скрытые папки в Windows 10 И как скрыть любую папку
Авто
Новый КоАП: как увеличатся штрафы и что ждет водителей? Авто Mail.ru выяснил, какие изменения принесет российским автовладельцам новый Кодекс об административных правонарушениях
Кино
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан Создатели начали работу над седьмым сезоном сериала с нуля
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Милла Йовович стала мамой в третий раз У актрисы родилась дочь (фото)
Леди
BAFTA 2020: Йоханссон в перьях, Терон в гофре, Боня в смокинге Звезды выбрали для красной дорожки роскошные наряды.
Новости партнеров
Китайский коронавирус: мифы, правда и развод в российских больницах
Свадьба Волочковой пройдет с королевским размахом
Какая участь постигла актрису, сыгравшую Началову
Заработать на квартире теперь не получится
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»