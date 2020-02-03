В небе над Иркутском появились загадочные кольца (фото)
Пользователи соцсетей отреагировали шутками про НЛО.
Пользователи соцсетей отреагировали шутками про НЛО.
В начале февраля жители Иркутска наблюдали в небе необычное явление — над городом «висели» три кольца из белых облаков.
Первые фотографии, сделанные очевидцами, появились в группе «Подслушано Иркутск» во «ВКонтакте», а позже и в других соцсетях.
В комментариях пользователи пытались угадать причину возникновения такого необычного явления. В основном все сводилось к шуткам об НЛО и олимпиаде в Иркутске.
Однако местные журналисты позже разгадали эту тайну. Как написало издание «Твой Иркутск», круги в небе сделал самолет Су-30 в рамках испытательного полета.
Екатерина Гура