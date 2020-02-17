Пассажирский самолет приземлился вопреки штормовому ветру (видео)
Очевидцы в лондонском аэропорту Хитроу сняли на видео экстремальную посадку самолета авиакомпании Etihad Airways.
Очевидцы в лондонском аэропорту Хитроу сняли на видео экстремальную посадку самолета авиакомпании Etihad Airways.
Пассажирский лайнер Airbus A380, сражаясь со штормовым ветром, на
По данным службы туристических новостей Inrix, в понедельник в Хитроу отменены 26 и задержаны 133 рейса.
Как сообщалось, Великобритания оказалась в эпицентре сильного шторма «Деннис». Порывы ветра в отдельных регионах достигают 146 километров в час.
Ранее самолет авиакомпании British Airways, летевший из
Анна Лысенко