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15:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пассажирский самолет приземлился вопреки штормовому ветру (видео)

Очевидцы в лондонском аэропорту Хитроу сняли на видео экстремальную посадку самолета авиакомпании Etihad Airways.

Пассажирский лайнер Airbus A380, сражаясь со штормовым ветром, на какое-то время просто завис в воздухе, как вертолет. Затем самолет развернуло боком, но пилоты все же смогли выровнять и посадить судно.

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По данным службы туристических новостей Inrix, в понедельник в Хитроу отменены 26 и задержаны 133 рейса.

Как сообщалось, Великобритания оказалась в эпицентре сильного шторма «Деннис». Порывы ветра в отдельных регионах достигают 146 километров в час.

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Ранее самолет авиакомпании British Airways, летевший из Нью-Йорка в Лондон, пересек Атлантику за рекордные 4 часа 56 минут благодаря шторму «Кияра».

Анна Лысенко

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