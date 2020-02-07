В Сербии снежный шторм «спрятал» десятки машин на трассе
Людей из авто доставали спасатели.
Людей из авто доставали спасатели.
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По словам синоптиков, всего за несколько часов в этом районе выпало более одного метра осадков, а в некоторых местах сугробы в
Спасатели всю ночь доставали людей из застрявших машин, а на утро отправились искать и сами авто, которые были погребены под гигантскими сугробами, В соцсетях появилось множество фото и видео, на которых видны последствия снежного шторма.
Екатерина Гура