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15:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Сербии снежный шторм «спрятал» десятки машин на трассе

Людей из авто доставали спасатели.

На юго-западе Сербии в муниципалитете Сеница прошел мощный снежный шторм. Больше всего досталось водителям машин, которые в это время ехали по трассе в районе плато Пештер. Из-за сильного ветра и плохой видимости они останавливались на обочине, а позже просто не могли самостоятельно выбраться из снежных заносов.

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По словам синоптиков, всего за несколько часов в этом районе выпало более одного метра осадков, а в некоторых местах сугробы в два-три раза превышали высоту автомобилей.

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Спасатели всю ночь доставали людей из застрявших машин, а на утро отправились искать и сами авто, которые были погребены под гигантскими сугробами, В соцсетях появилось множество фото и видео, на которых видны последствия снежного шторма.

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Екатерина Гура

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