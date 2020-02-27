Figured @KATVToddYak would like this. Very cool snow storm track in Kansas. pic.twitter.com/Ym8InbMQBA— Leigh Marts (@ltmarts) February 27, 2020
Снежную бурю в Канзасе показали с высоты птичьего полета (фото)
Удивительный снежный путь.
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Удивительный снежный путь.
Пользователь Twitter с ником Leigh Marts опубликовал в конце февраля невероятное фото, сделанное из самолета. На снимок попали впечатляющие последствия снежной бури в американском штате Канзас.
Figured @KATVToddYak would like this. Very cool snow storm track in Kansas. pic.twitter.com/Ym8InbMQBA— Leigh Marts (@ltmarts) February 27, 2020
Видно, что стихия прошлась только по определенной части штата, оставив после себя на земле белоснежную полосу снега.
Екатерина Гура