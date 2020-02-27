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15:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снежную бурю в Канзасе показали с высоты птичьего полета (фото)

Удивительный снежный путь.

Пользователь Twitter с ником Leigh Marts опубликовал в конце февраля невероятное фото, сделанное из самолета. На снимок попали впечатляющие последствия снежной бури в американском штате Канзас.

Видно, что стихия прошлась только по определенной части штата, оставив после себя на земле белоснежную полосу снега.

Екатерина Гура

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