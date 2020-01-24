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17:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Сети показали фото до и после снежной бури в Канаде

Рекордный снегопад за последние 11 лет.

21 января канадский город Сент-Джонс в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор был завален рекордными снежными сугробами. Из-за сильной бури там за сутки выпало рекордное количество осадков — в некоторых местах высота сугробов достигала двух метров.

Спустя несколько дней местные жители и городские власти все еще пытаются откопать свои машины и расчистить дороги и подходы к домам.

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А тем временем в Сети появился интересный снимок до и после снежной бури, на котором отчетливо видно, как изменился город всего за несколько дней.

Слева - после, справа - до

Несмотря на природный катаклизм, местные жители не унывают, а продолжают публиковать в соцсетях фотографии.

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Мы выжили!
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Екатерина Гура

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