В Сети показали фото до и после снежной бури в Канаде
Рекордный снегопад за последние 11 лет.
Рекордный снегопад за последние 11 лет.
21 января канадский город
Спустя несколько дней местные жители и городские власти все еще пытаются откопать свои машины и расчистить дороги и подходы к домам.
А тем временем в Сети появился интересный снимок до и после снежной бури, на котором отчетливо видно, как изменился город всего за несколько дней.
Несмотря на природный катаклизм, местные жители не унывают, а продолжают публиковать в соцсетях фотографии.
Екатерина Гура