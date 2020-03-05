Результат зимнего шторма в США показали из космоса
На фото заметен снежный эффект озера.
На фото заметен снежный эффект озера.
Последствия сильного зимнего шторма в районе Великих озер в США хорошо видно даже с орбиты.
Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 сделал снимки, на которых видно толстый слой снега и льда в регионе. К тому же, на фото заметен и так называемый снежный эффект озера. Это процесс образования
Как сообщалось, шторм на границе США и Канады длился двое суток. Скорость ветра достигала 90 км в час. Многие дома на побережье покрылись толстым слоем льда, напугав местных жителей.
Анна Лысенко