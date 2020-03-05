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17:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Результат зимнего шторма в США показали из космоса

На фото заметен снежный эффект озера.

Источник: ESA
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Последствия сильного зимнего шторма в районе Великих озер в США хорошо видно даже с орбиты.

Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 сделал снимки, на которых видно толстый слой снега и льда в регионе. К тому же, на фото заметен и так называемый снежный эффект озера. Это процесс образования кучево-дождевых облаков и выпадения из них осадков, когда сухой континентальный холодный воздух смешивается с тёплым влажным морским или озерным.

Как сообщалось, шторм на границе США и Канады длился двое суток. Скорость ветра достигала 90 км в час. Многие дома на побережье покрылись толстым слоем льда, напугав местных жителей.

Анна Лысенко

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