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16:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Приближение большого астероида к Земле показали на фото

Он считается потенциально опасным.

Источник: Virtual Telescope Project

Астрономы из Virtual Telescope Project сфотографировали астероид (52768) 1998 OR2, приближающийся к Земле.

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Космическая скала диаметром не менее 2 километров — крупнейший из астероидов, который пролетит около нашей планеты в 2020 году. Это произойдет 29 апреля в 9:56 по всемирному времени.

Хотя астероид и считается потенциально опасным, вероятности его столкновения с Землей нет, говорят ученые. Он пролетит мино планеты на расстоянии, которое в 16 раз превышает расстояние от Земли до Луны. К тому же, орбита астероида хорошо известна, а его траектория рассчитана на два века вперед.

В следующий раз (52768) 1998 OR2 существенно приблизится к Земле в 2079 году.

Анна Лысенко

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