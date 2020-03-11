Приближение большого астероида к Земле показали на фото
Он считается потенциально опасным.
Он считается потенциально опасным.
Астрономы из Virtual Telescope Project сфотографировали астероид (52768) 1998 OR2, приближающийся к Земле.
Космическая скала диаметром не менее 2 километров — крупнейший из астероидов, который пролетит около нашей планеты в 2020 году. Это произойдет 29 апреля в 9:56 по всемирному времени.
Хотя астероид и считается потенциально опасным, вероятности его столкновения с Землей нет, говорят ученые. Он пролетит мино планеты на расстоянии, которое в 16 раз превышает расстояние от Земли до Луны. К тому же, орбита астероида хорошо известна, а его траектория рассчитана на два века вперед.
В следующий раз (52768) 1998 OR2 существенно приблизится к Земле в 2079 году.
Анна Лысенко