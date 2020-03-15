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11:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Сирии найдены следы столкновения Земли с кометой

На месте плотины Табка в Сирии обнаружены следы столкновения нашей планеты с кометой около 12,8 тысяч лет назад. Такое заявление сделали ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре в статье, опубликованной в Scientific Reports.

Источник: AP 2020

Табка на Евфрате была построена в 1968—1973 годах. Перед строительством здесь провели археологические раскопки. В месте, известном как Абу-Хурейра, было обнаружено поселение людей, которые впервые перешли от кочевого образа жизни к оседлому и стали заниматься земледелием примерно 12,8 тысяч лет назад.

Помимо этого революционного открытия, в Абу-Хурейре также были найдены фрагменты расплавленного стекла. Анализ показал, что оно образовалось при экстремально высоких температурах. Ни технологии того времени, ни вулканизм или молнии не смогли бы объяснить образование этих фрагментов.

В современном исследовании находок из Абу-Хурейры ученые предполагают, что стекло образовалось при столкновении Земли с кометой в конце плейстоцена.

Гипотеза о таком катаклизме существует уже давно. Предполагается, что столкновение с небесным телом диаметром не менее 4 км привело к внезапному резкому похолоданию на планете и вымиранию мамонтовой фауны.
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Раздробленные фрагменты кометы якобы поразили Северную и Южную Америку, Европу, Ближний Восток и Западную Азию. Доказательством такого столкновения считают высокую концентрацию наноалмазов, платины, палладия и других элементов, обнаруженную в ряде мест на планете и датированных поздним плейстоценом. Их источником могла быть космическая пыль.

Анализ стекла из Абу-Хурейры показал, что оно образовалось почти мгновенно при температуре выше 2,2 тыс. градусов Цельсия и включает хром, железо, никель, сульфиды, титан и платину. Такие образования обычно встречаются в местах столкновения с небесными телами.

Ученые настаивают, что речь идет именно о комете, а не астероиде, так как ее осколки разлетелись по огромной территории, охватив минимум три материка. Само поселение Абу-Хурейра, по их словам, было уничтожено мгновенно.

Анна Лысенко

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