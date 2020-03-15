В Сирии найдены следы столкновения Земли с кометой
На месте плотины Табка в Сирии обнаружены следы столкновения нашей планеты с кометой около 12,8 тысяч лет назад. Такое заявление сделали ученые из Калифорнийского университета в
На месте плотины Табка в Сирии обнаружены следы столкновения нашей планеты с кометой около 12,8 тысяч лет назад. Такое заявление сделали ученые из Калифорнийского университета в
Табка на Евфрате была построена в 1968—1973 годах. Перед строительством здесь провели археологические раскопки. В месте, известном как
В современном исследовании находок из
Раздробленные фрагменты кометы якобы поразили Северную и Южную Америку, Европу, Ближний Восток и Западную Азию. Доказательством такого столкновения считают высокую концентрацию наноалмазов, платины, палладия и других элементов, обнаруженную в ряде мест на планете и датированных поздним плейстоценом. Их источником могла быть космическая пыль.
Анализ стекла из
Ученые настаивают, что речь идет именно о комете, а не астероиде, так как ее осколки разлетелись по огромной территории, охватив минимум три материка. Само поселение
Анна Лысенко