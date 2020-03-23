@NWSReno @TahoeWeather quite the dust devil in South Reno. Looks to go up several hundred feet pic.twitter.com/6kauqHTMe8— Cole Melby (@cmelbyracing) March 22, 2020
Пыльный вихрь сняли на камеру в США (фото)
Впечатляющее природное явление.
Впечатляющее природное явление.
22 марта в Южном Рино в американском штате Невада местные жители стали свидетелями необычного зрелища.
Около трех часов дня рядом с жилыми домами возник огромный пыльный вихрь, который напоминал
Пыльный столб, который также называют «пыльный дьявол», обычно возникает днем в малооблачную погоду при сильном прогреве земли. Длятся такие вихри от нескольких секунд до пары минут и обычно не представляют большой опасности.
Екатерина Гура