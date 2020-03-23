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17:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пыльный вихрь сняли на камеру в США (фото)

Впечатляющее природное явление.

22 марта в Южном Рино в американском штате Невада местные жители стали свидетелями необычного зрелища.

Около трех часов дня рядом с жилыми домами возник огромный пыльный вихрь, который напоминал мини-торнадо.

Пыльный столб, который также называют «пыльный дьявол», обычно возникает днем в малооблачную погоду при сильном прогреве земли. Длятся такие вихри от нескольких секунд до пары минут и обычно не представляют большой опасности.

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Екатерина Гура

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