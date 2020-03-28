В Эквадоре исчез огромный водопад (фото)
Но появились три новых потока в другом месте.
Но появились три новых потока в другом месте.
Крупнейший водопад в Эквадоре под названием
Снимки с орбиты, сделанные спутником Landsat 8, показывают, что еще в августе 2014 года он был полноводным. В марте 2020 года на месте водопада высотой 150 метров остались только голые скалы.
По данным ученых, красивейший водопад на стыке Андских гор и бассейна Амазонки прекратил течь в начале февраля 2020 года. В реке Кока за несколько метров до водопада появилась огромная воронка, которая отвела водоток.
Теперь вода распределилась на три отдельные «секции» и стекает вниз по пологим склонам. Их нельзя увидеть со смотровых площадок возле
Исследователи полагают, что три потока могут вызвать эрозию и изменить топографию долины.
Анна Лысенко