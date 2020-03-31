Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях Александр Лукашенко назвал хоккей «антивирусным лекарством», подчеркнув, что на льду «никаких вирусов нет»
Фоторепортажи
1820 лет назад прошли досрочные выборы президента РФ
19Подведены итоги конкурса Nature TTL 2020
13:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Арктикой появилась огромная озоновая дыра

Истончение озона вызвано экстремальными погодными условиями.

Источник: NASA

Из-за низких температур уровень озона над Арктикой резко упал, из-за чего от Гудзонова залива в Канаде до арктических островов в России образовалась огромная озоновая дыра.

Измерения метеозондов и наблюдательных станций в регионе показали снижение уровня озона на 90 процентов. Предполагается, что это может быть одна из самых больших арктических озоновых дыр в истории.

Наблюдения НАСА показали, что дыра растет с начала марта, при этом уровень озона значительно падает. Голубой цвет на изображении показывает, где озона меньше всего, а красные и желтые участки указывают, где его уровни высокие.

Читайте также
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше

Озоновый слой располагается в стратосфере на высоте от 20 до 25 км. Озон образуется в результате воздействия ультрафиолетового излучения Солнца на молекулярный кислород. При этом происходит поглощение опасного ультрафиолета, поэтому озоновый слой работает как щит, защищающий жизнь на Земле.

Подобное истончение до сих пор регулярно наблюдалось только в Антарктиде из-за роста вредных выбросов в атмосферу. После запрета хлорфторуглеродов странами-членами ООН и ЕС эта дыра начала постепенно «заживать».

Естественное истощение озонового слоя обусловлено очень низкими температурами, вызывающими определенные химические реакции в атмосфере. Обычно в окруженной материками Арктике, в отличие от Антарктиды, они не падают до такого уровня. Но в этом году в конце зимы и начале весны полярный вихрь в стратосфере региона был очень сильным, а температуры — самыми низкими за 40 лет, говорят специалисты.

Анна Лысенко

Погода в вашем регионе

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»