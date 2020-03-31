Над Арктикой появилась огромная озоновая дыра
Истончение озона вызвано экстремальными погодными условиями.
Истончение озона вызвано экстремальными погодными условиями.
Наблюдения НАСА показали, что дыра растет с начала марта, при этом уровень озона значительно падает. Голубой цвет на изображении показывает, где озона меньше всего, а красные и желтые участки указывают, где его уровни высокие.
Озоновый слой располагается в стратосфере на высоте от 20 до 25 км. Озон образуется в результате воздействия ультрафиолетового излучения Солнца на молекулярный кислород. При этом происходит поглощение опасного ультрафиолета, поэтому озоновый слой работает как щит, защищающий жизнь на Земле.
Подобное истончение до сих пор регулярно наблюдалось только в Антарктиде
Естественное истощение озонового слоя обусловлено очень низкими температурами, вызывающими определенные химические реакции в атмосфере. Обычно в окруженной материками Арктике, в отличие от Антарктиды, они не падают до такого уровня. Но в этом году в конце зимы и начале весны полярный вихрь в стратосфере региона был очень сильным, а температуры — самыми низкими за 40 лет, говорят специалисты.
Анна Лысенко