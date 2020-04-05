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10:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Коронавирус приведет к рекордному сокращению выбросов в атмосферу

Но эффект будет кратковременным.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 204 246 +83 494
Скончалось64 806 +5 824
Выздоровело247 340 +20 321
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:54 MSK, 05.04
Источник: Reuters

Пандемия COVID-19 может привести к крупнейшему снижению выбросов углерода после Второй мировой войны.

Сокращение может составить до 5%, заявил в комментарии Reuters профессор Роб Джексон из Стэнфордского университета в Калифорнии. Такая цифра не наблюдалась больше 70 лет. В последний раз заметное сокращение выбросов произошло во время финансового кризиса 2008 года и составило 1,4%.

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«Ни распад Советского Союза, ни различные нефтяные кризисы, ни кризисы сбережений и кредитов за последние 50 лет, вероятно, не повлияли на выбросы так, как этот кризис», — говорит он.

Уже сейчас страны во всем мире сообщают о значительном улучшении качества воздуха, а спутниковые наблюдения указывают на резкое снижение выбросов диоксида азота в таких странах, как Китай и Италия.

В то же время эксперты отмечают, что если правительства стран не приступят к серьезным структурным изменениям в сфере экологии, сокращение выбросов будет кратковременным и мало повлияет на концентрации углекислого газа, которые накапливались в атмосфере в течение десятилетий.

Анна Лысенко

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