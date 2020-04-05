Коронавирус приведет к рекордному сокращению выбросов в атмосферу
Но эффект будет кратковременным.
Но эффект будет кратковременным.
Пандемия COVID-19 может привести к крупнейшему снижению выбросов углерода после Второй мировой войны.
Сокращение может составить до 5%, заявил в комментарии Reuters профессор Роб Джексон из Стэнфордского университета в Калифорнии. Такая цифра не наблюдалась больше 70 лет. В последний раз заметное сокращение выбросов произошло во время финансового кризиса 2008 года и составило 1,4%.
«Ни распад Советского Союза, ни различные нефтяные кризисы, ни кризисы сбережений и кредитов за последние 50 лет, вероятно, не повлияли на выбросы так, как этот кризис», — говорит он.
Уже сейчас страны во всем мире сообщают о значительном улучшении качества воздуха, а спутниковые наблюдения указывают на резкое снижение выбросов диоксида азота в таких странах, как Китай и Италия.
В то же время эксперты отмечают, что если правительства стран не приступят к серьезным структурным изменениям в сфере экологии, сокращение выбросов будет кратковременным и мало повлияет на концентрации углекислого газа, которые накапливались в атмосфере в течение десятилетий.
Анна Лысенко