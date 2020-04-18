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10:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пожары в Чернобыле показали из космоса

Огнем уничтожены 11 тысяч гектаров территории.

Источник: ESA

Спутники миссии Copernicus Sentinel-2 показали, как выглядели пожары в Чернобыльской зоне с орбиты. На снимках видны масштабы пожаров 7 и 12 апреля.

Первые сообщения об огне в Чернобыльской зоне поступили 4 апреля. Основной причиной возгорания считают поджоги, сообщает ТСН. 13 апреля огонь охватил так называемый «Рыжий лес» и вплотную подобрался к хранилищу радиационных отходов «Подлесный» рядом с ЧАЭС.

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Пожар потушили 17 апреля — пожарным помог сильный дождь. Предварительная оценка поврежденных площадей составляет более 11 тысяч гектаров. Огнем уничтожены не только леса, но и 12 удаленных сел, а также кладбища.

Анна Лысенко

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