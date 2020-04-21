Северный Ледовитый океан избавится ото льда
Озвучен неблагоприятный прогноз для Арктики.
Озвучен неблагоприятный прогноз для Арктики.
Уже к 2050 году лед в Северном Ледовитом океане будет полностью таять летом и появляться снова к зиме.
Такой прогноз озвучили ученые 21 исследовательского института со всего мира под руководством Дирка Нотца из Гамбургского университета в Германии. Их работа опубликована в Geophysical Research Letters.
Исследователи проанализировали 40 различных климатических моделей, отображающих возможные изменения в Арктике с учетом разных объемов выбросов углекислого газа в атмосферу.
Как и ожидалось, в компьютерных симуляциях при высоких уровнях выбросов лед в Арктике летом быстро таял. Но неожиданно оказалось, что даже при существенном сокращении выбросов он тоже будет полностью исчезать в теплое время года.
Если мы быстро и существенно снизим глобальные выбросы и удержим глобальное потепление ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, арктический морской лед все равно будет исчезать летом, это начнет происходить еще до 2050 года. Это действительно нас удивило.
В настоящее время Северный полюс покрыт морским льдом круглый год. Каждое лето площадь морского ледяного покрова уменьшается, а зимой снова растет. Вследствие глобального потепления покрытые льдом площади Северного Ледовитого океана за последние несколько десятилетий быстро сократились. Это существенно влияет на экосистему и климат Арктики. Морской лед — среда обитания белых медведей и тюленей. Отражая солнечный свет, он защищает Арктику от перегревания.
Анна Лысенко