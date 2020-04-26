Самый большой айсберг в мире начал разрушаться
Сейчас он плывет на север, где течение вынесет его в теплые воды Атлантики.
Сейчас он плывет на север, где течение вынесет его в теплые воды Атлантики.
От крупнейшего в мире айсберга А-68 откололся кусок площадью 175 квадратных километров, что может означать начало гибели гиганта.
Об этом сообщили исследователи из Университета Суонси, изучив снимки спутника Sentinel-1.
Сам айсберг А-68 откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года. На этот момент его площадь составляла 5,8 тыс. квадратных километров, что вдвое больше, чем Люксембург. Откалывание А-68 уменьшило площадь ледника Ларсена на 12 процентов.
В настоящее время уменьшившийся в размере айсберг движется на север от Антарктического полуострова.
Вероятно, течение вынесет его в Южную Атлантику, где таяние айсберга ускорится.
Анна Лысенко