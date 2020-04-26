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15:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Самый большой айсберг в мире начал разрушаться

Сейчас он плывет на север, где течение вынесет его в теплые воды Атлантики.

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Источник: ESA
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От крупнейшего в мире айсберга А-68 откололся кусок площадью 175 квадратных километров, что может означать начало гибели гиганта.

Об этом сообщили исследователи из Университета Суонси, изучив снимки спутника Sentinel-1.

Сам айсберг А-68 откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года. На этот момент его площадь составляла 5,8 тыс. квадратных километров, что вдвое больше, чем Люксембург. Откалывание А-68 уменьшило площадь ледника Ларсена на 12 процентов.

В настоящее время уменьшившийся в размере айсберг движется на север от Антарктического полуострова.

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Айсберг А-68 в 2017-2018 году

Вероятно, течение вынесет его в Южную Атлантику, где таяние айсберга ускорится.

Анна Лысенко

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