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15:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Названы места на Земле, где температура преодолела «смертельный» порог

Со временем их станет больше.

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Источник: AP 2020

Из-за изменения климата некоторые обитаемые места на Земле уже превратились в опасные для жизни.

Это произошло на десятилетие раньше, чем предполагали климатические модели, заявляют исследователи из Великобритании и США в статье, опубликованной в Science Advances.

Ученые проанализировали данные влажных термометров метеостанций в Пакистане, Индии, США, ОАЭ и других странах. Такие термометры учитывают не только температуру, но и влажность.

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Известно, что при показателях влажного термометра 35 Тв и выше пот уже не способен охладить тело человека. Но опасными для здоровья могут быть и меньшие температуры. Например, во время тепловой волны 2003 года в Европе погибли тысячи людей. Показатели влажного термометра при этом не достигали и 28 Тв.

Анализ ученых показал, что частота температур в диапазоне 27−35 Тв удвоилась с 1979 года. Основной рост был замечен в Персидском заливе, Индии, Пакистане и юго-западной части Северной Америки. При этом в городах Рас-эль-Хайма (ОАЭ) и Джейкобабад (Пакистан) показатели влажного термометра не раз пересекали «смертельный» порог.

Ученые прогнозируют, что с продолжающимся изменением климата экстремальная жара затронет большие площади Пакистана, стран Персидского залива, а также Индии.

Анна Лысенко

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