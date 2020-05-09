Названы места на Земле, где температура преодолела «смертельный» порог
Со временем их станет больше.
Со временем их станет больше.
Это произошло на десятилетие раньше, чем предполагали климатические модели, заявляют исследователи из Великобритании и США в статье, опубликованной в Science Advances.
Ученые проанализировали данные влажных термометров метеостанций в Пакистане, Индии, США, ОАЭ и других странах. Такие термометры учитывают не только температуру, но и влажность.
Известно, что при показателях влажного термометра 35 Тв и выше пот уже не способен охладить тело человека. Но опасными для здоровья могут быть и меньшие температуры. Например, во время тепловой волны 2003 года в Европе погибли тысячи людей. Показатели влажного термометра при этом не достигали и 28 Тв.
Анализ ученых показал, что частота температур в диапазоне 27−35 Тв удвоилась с 1979 года. Основной рост был замечен в Персидском заливе, Индии, Пакистане и
Ученые прогнозируют, что с продолжающимся изменением климата экстремальная жара затронет большие площади Пакистана, стран Персидского залива, а также Индии.
Анна Лысенко