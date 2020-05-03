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14:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

В НАСА показали, как уменьшились ледники за 16 лет (видео)

Уровень моря повышался на 14 мм ежегодно.

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Источник: NASA

С изменением климата Антарктида теряет в среднем 118 гигатонн льда в год, а Гренландия — 200 гигатонн.

Такие подсчеты обнародовали в НАСА по итогам наблюдений с 2003 года. Ученые использовали данные спутников ICESat и ICESat-2. Одной гигатонны льда достаточно, чтобы заполнить 400 тысяч бассейнов олимпийских размеров, говорят в НАСА. За счет таяния ледников уровень моря повышался на 14 мм ежегодно.

Исследователи опубликовали видео, которое показывает масштабы экологической катастрофы.

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Ранее туристическая компания The Latin America представила пугающие картины того, как могут измениться популярные туристические локации и природные ландшафты, если человечество ничего не предпримет в отношении изменения климата.

Анна Лысенко

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