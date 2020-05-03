В НАСА показали, как уменьшились ледники за 16 лет (видео)
Уровень моря повышался на 14 мм ежегодно.
Уровень моря повышался на 14 мм ежегодно.
С изменением климата Антарктида теряет в среднем 118 гигатонн льда в год, а Гренландия — 200 гигатонн.
Такие подсчеты обнародовали в НАСА по итогам наблюдений с 2003 года. Ученые использовали данные спутников ICESat и ICESat-2. Одной гигатонны льда достаточно, чтобы заполнить 400 тысяч бассейнов олимпийских размеров, говорят в НАСА. За счет таяния ледников уровень моря повышался на 14 мм ежегодно.
Исследователи опубликовали видео, которое показывает масштабы экологической катастрофы.
Ранее туристическая компания The Latin America представила пугающие картины того, как могут измениться популярные туристические локации и природные ландшафты, если человечество ничего не предпримет в отношении изменения климата.
Анна Лысенко