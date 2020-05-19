Астрономы показали, как сияет неправильная галактика
Она находится в загадочной пустоте между галактическими нитями.
Она находится в загадочной пустоте между галактическими нитями.
Космический телескоп «Хаббл» получил подробный снимок неправильной галактики KK 246, которую астрономы прозвали «космическим глиттером».
Неправильные галактики не имеют ни спиральной, ни эллиптической структуры. Чаще всего они напоминают хаотичную россыпь блесток на черном фоне без ярко выраженного ядра и спиральных ветвей.
Галактика KK 246, также известная как ESO 461−036, находится в Местном войде — обширной «пустынной» области шириной не менее 150 миллионов световых лет. Войды расположены между галактическими нитями. Это зоны, в которых отсутствуют или почти отсутствуют галактики и скопления. KK 246 — одно из небольших исключений, которые случаются очень редко, говорят астрономы.
Анна Лысенко