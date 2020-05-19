МКС можно будет увидеть невооруженным глазом
В некоторые дни ее пролет будет длиться дольше 6 минут.
В некоторые дни ее пролет будет длиться дольше 6 минут.
До конца мая Международную космическую станцию можно будет увидеть невооруженным глазом на большей части России и в странах ближнего зарубежья, сообщил Роскосмос.
МКС будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с
Когда именно МКС будет пролетать над тем или иным городом России, можно рассчитать в специальном сервисе. Для этого в правом верхнем углу нужно выбрать свое местоположение, а затем на главной странице указать «МКС».
Анна Лысенко