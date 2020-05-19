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15:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

МКС можно будет увидеть невооруженным глазом

В некоторые дни ее пролет будет длиться дольше 6 минут.

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Источник: Reuters

До конца мая Международную космическую станцию можно будет увидеть невооруженным глазом на большей части России и в странах ближнего зарубежья, сообщил Роскосмос.

МКС будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут, уточняют в госкорпорации.

Когда именно МКС будет пролетать над тем или иным городом России, можно рассчитать в специальном сервисе. Для этого в правом верхнем углу нужно выбрать свое местоположение, а затем на главной странице указать «МКС».

Анна Лысенко

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