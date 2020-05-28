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18:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

В соцсетях публикуют фото грозовых туч, помешавших улететь ракете Маска

Выглядят они довольно зловеще.

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27 мая весь мир следил за подготовкой запуска космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Однако из-за плохих погодных условий во Флориде полет был перенесен.

Позже в Сети стали расходиться снимки, демонстрирующие причину отмены запуска Crew Dragon. Гроза и низкие тучи, помешавшие космонавтам Дагу Херли и Бобу Бенкену полететь на МКС, действительно выглядели довольно жутко и сопровождались «апокалиптическими» крутящимися облаками, похожими на цунами. Ранее синоптики также предупреждали о возможном торнадо, но, к счастью, эта угроза не подтвердилась.

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Кстати, похожие атмосферные явления в этот же день могли наблюдать жители штатов Техас, Мичиган и Миннесота.

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Екатерина Гура

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