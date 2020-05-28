В соцсетях публикуют фото грозовых туч, помешавших улететь ракете Маска
Выглядят они довольно зловеще.
Выглядят они довольно зловеще.
27 мая весь мир следил за подготовкой запуска космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Однако
Позже в Сети стали расходиться снимки, демонстрирующие причину отмены запуска Crew Dragon. Гроза и низкие тучи, помешавшие космонавтам Дагу Херли и Бобу Бенкену полететь на МКС, действительно выглядели довольно жутко и сопровождались «апокалиптическими» крутящимися облаками, похожими на цунами. Ранее синоптики также предупреждали о возможном торнадо, но, к счастью, эта угроза не подтвердилась.
Кстати, похожие атмосферные явления в этот же день могли наблюдать жители штатов Техас, Мичиган и Миннесота.
Екатерина Гура