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10:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Подтверждено существование «второй Земли» у ближайшей звезды

На ней может быть жидкая вода и примитивная жизнь.

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Источник: ESO/M. Kornmesser

Вокруг ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра вращается планета, похожая на Землю.

Это подтвердила международная группа ученых благодаря швейцарскому спектрографу ESPRESSO, установленному на Очень большом телескопе (VLT) в Чили. Работа астрономов опубликована в Astronomy & Astrophysics.

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Проксима Центавра расположена примерно в 4,2 светового года от Земли. Планету Проксима b впервые обнаружили четыре года назад с помощью старого спектрографа HARPS. Более совершенный ESPRESSO провел точные измерения, подтвердил ее существование и прояснил особенности ближайшей к нам «второй Земли».

Масса Проксимы b в 1,17 раза больше массы Земли. Планета находится в обитаемой зоне своей звезды и делает полный оборот вокруг нее всего за 11,2 дня.

Хотя Проксима b примерно в 20 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, она получает от красного карлика примерно столько же излучения. Это означает, что на ее поверхности может существовать вода в жидкой форме, а в ней — элементарная жизнь.

Планету называют идеальным кандидатом для исследований в области биомаркеров. Однако неизвестно, есть ли у планеты атмосфера, которая защищает ее от смертоносного рентгеновского излучения, которым «бомбардирует» ее звезда. Ответ на этот и другие вопросы ученые надеются получить с помощью более совершенных спектрометров будущего.

Анна Лысенко

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