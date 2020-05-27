В космосе обнаружили «Око Саурона» (видео)
Огненный «зрачок» попал в объективы «Хаббла» и наземной обсерватории.
Огненный «зрачок» попал в объективы «Хаббла» и наземной обсерватории.
Астрономы получили уникальный снимок галактики R5519 из ранней Вселенной. 11 миллиардов лет назад она была очень горячей, активной и выглядела как огненный глаз, говорят ученые в статье, опубликованной в Nature Astronomy.
Свет древнейшей галактики все еще достигает Земли, и она
Снимки R5519 были получены обсерваторией Кека на Гавайях и космическим телескопом «Хаббл». Найденная галактика считается кольцеобразной. У нее плотное ядро, окруженное на некотором расстоянии кольцом ярких звёзд.
Но это не единственная особенность галактики. Считается, что R5519 образовалась в результате древнего космического катаклизма — лобового столкновения двух галактик. При этом карликовая галактика «прорвалась» сквозь центр большой дисковой галактики.
Облака газа обеих галактик, столкнувшись, стали уплотняться. В месте столкновения возник ударный фронт и породил волну звездообразования, что со временем привело к появлению яркого кольца.
R5519 — самая древняя из известных ученым галактик, появившихся таким образом. Ее открытие означает, что процессы образования дисковых галактик в древней Вселенной начались намного раньше, чем считалось.
«Она производит звезды со скоростью, в 50 раз превышающей Млечный Путь, — говорится в заявлении астрономов из австралийского Технологического университета Суинберна, опубликованном в Science In Public. — Большая часть этих процессов происходит в кольце, так что это действительно кольцо огня».
Анна Лысенко