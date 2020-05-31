Майские ливни в Москве назвали уникальными
За последние два дня в российской столице выпало рекордное количество осадков — более 140% месячной нормы.
За последние два дня в российской столице выпало рекордное количество осадков — более 140% месячной нормы.
Это уникальный случай для Москвы, говорит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит телеканал «360».
Обильные дожди в Москве вызвали фронтальные разделы южного циклона, который пришел в европейскую часть России с Украины.
Ранее в Росгидромете предсказали периоды экстремальной жары. Они ожидаются летом на европейской части России, однако точно сказать, когда и в каких регионах они возникнут, технически сейчас невозможно.
Анна Лысенко