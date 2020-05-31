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17:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Майские ливни в Москве назвали уникальными

За последние два дня в российской столице выпало рекордное количество осадков — более 140% месячной нормы.

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Это уникальный случай для Москвы, говорит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит телеканал «360».

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Обильные дожди в Москве вызвали фронтальные разделы южного циклона, который пришел в европейскую часть России с Украины.

Из-за ливней городские службы работают в усиленном режиме. Задействованы 470 бригад аварийных служб ГБУ «Автомобильные дороги», АО «Мосводоканал» и ГУП «Мосводосток». В режиме повышенной готовности находятся 298 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов.

Москвичей просят быть предельно внимательными, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Ранее в Росгидромете предсказали периоды экстремальной жары. Они ожидаются летом на европейской части России, однако точно сказать, когда и в каких регионах они возникнут, технически сейчас невозможно.

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Анна Лысенко

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