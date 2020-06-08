We may not be alone in this universe!! ??https://t.co/ya4Joibj4Y— Paranormal NERVE ? (@ParanormalNERVE) June 8, 2020
Ученые нашли «копию» Земли, которая может быть обитаема
На данный момент эта планета больше всего похожа на нашу.
На данный момент эта планета больше всего похожа на нашу.
Специалисты из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка на своем сайте опубликовали краткий отчет об исследовании, в ходе которого они обнаружили похожую на Землю планету, располагающуюся в системе звезды солнечного типа.
По словам ученых, звезда Kepler-160 и ее планета KOI-456.04 представляют из себя наиболее точные «копии» Солнца и Земли, найденные на данный момент.
Землеподобная планета, которая вращается вокруг похожей на Солнце звезды, находится на расстоянии 3000 световых лет от Солнечной системы.
Астрономы давно наблюдали за звездой Kepler-160 и двумя ее планетами Kepler-160b и Kepler-160c (они обе намного больше Земли). Но недавно ученые сделали предположение, что у звезды может существовать еще одна невидимая планета. С помощью архивных данных телескопа «Кеплер» они обнаружили ранее неизвестную планету — KOI-456.04.
Ее радиус равен 1,9 радиуса Земли, и она совершает оборот вокруг своей звезды за 378 дней. Кроме того, планета вращается в обитаемой зоне и потенциально может быть пригодной для жизни или обитаемой.
Екатерина Гура