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19:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые нашли «копию» Земли, которая может быть обитаема

На данный момент эта планета больше всего похожа на нашу.

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Специалисты из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка на своем сайте опубликовали краткий отчет об исследовании, в ходе которого они обнаружили похожую на Землю планету, располагающуюся в системе звезды солнечного типа.

По словам ученых, звезда Kepler-160 и ее планета KOI-456.04 представляют из себя наиболее точные «копии» Солнца и Земли, найденные на данный момент.

Землеподобная планета, которая вращается вокруг похожей на Солнце звезды, находится на расстоянии 3000 световых лет от Солнечной системы.

Астрономы давно наблюдали за звездой Kepler-160 и двумя ее планетами Kepler-160b и Kepler-160c (они обе намного больше Земли). Но недавно ученые сделали предположение, что у звезды может существовать еще одна невидимая планета. С помощью архивных данных телескопа «Кеплер» они обнаружили ранее неизвестную планету — KOI-456.04.

Ее радиус равен 1,9 радиуса Земли, и она совершает оборот вокруг своей звезды за 378 дней. Кроме того, планета вращается в обитаемой зоне и потенциально может быть пригодной для жизни или обитаемой.

Екатерина Гура

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