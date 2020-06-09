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15:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Крупный метеорит напугал жителей США (видео)

В небе над Теннесси заметили большой метеорит. Огненный шар сгорел в атмосфере, немного не долетев до поверхности Земли.

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Метеорит был настолько ярким, что его наблюдали сразу в 12 американских штатах и приграничных районах Канады. Издание Space насчитало не менее 120 свидетельств очевидцев. Многие из них были напуганы.

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Ранее пользователи соцсетей поделились лучшими фото затмения «земляничной» Луны.

Анна Лысенко

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