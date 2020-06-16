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15:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Австралией пролетел таинственный зеленый шар

Эксперты уверяют, что это не космический мусор.

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Шахтеры, работающие в регионе Пилбара на западе Австралии, заметили, как в ночном небе пронесся светящийся зеленоватый шар.

Инцидент произошел около часа ночи по местному времени в понедельник, сообщает Newsweek. Свечение длилось так долго, что очевидцы успели записать его на телефоны.

«Мы не думаем, что это космический мусор, поскольку картина несколько отличается от того, как он обычно сгорает в атмосфере. Но это очень похоже на крупный метеорит», — сказал астроном Рене Сэйерс из Университета Кертин в комментарии 7News.

Интенсивный зеленоватый цвет огненного шара говорит о том, что объект в основном состоит из железа, отметил астроном Глен Нейгл в комментарии ABC.

Анна Лысенко

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