Над Австралией пролетел таинственный зеленый шар

Шахтеры, работающие в регионе Пилбара на западе Австралии, заметили, как в ночном небе пронесся светящийся зеленоватый шар.
Инцидент произошел около часа ночи по местному времени в понедельник, сообщает Newsweek. Свечение длилось так долго, что очевидцы успели записать его на телефоны.
«Мы не думаем, что это космический мусор, поскольку картина несколько отличается от того, как он обычно сгорает в атмосфере. Но это очень похоже на крупный метеорит», — сказал астроном Рене Сэйерс из Университета Кертин в комментарии 7News.
Интенсивный зеленоватый цвет огненного шара говорит о том, что объект в основном состоит из железа, отметил астроном Глен Нейгл в комментарии ABC.