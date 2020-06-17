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12:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

США накроет пыль из Сахары

Мощный поток достигнет побережья через несколько дней.

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Источник: National Hurricane Center

Огромное облако песка и пыли из Африки направляется через Атлантику в Техас, Луизиану и Флориду, показали спутниковые снимки.

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Поток из Сахары достигнет побережья Мексиканского залива на следующей неделе, сообщает Newsweek со ссылкой на американских метеорологов.

Из-за низких концентраций и крошечного размера частиц многие люди в США, вероятно, даже не заметят этого природного явления, говорят эксперты. Однако, на восходе и закате возможно снижение видимости, в воздухе появится дымка. У людей с аллергией и астмой может ухудшиться самочувствие.

Потоки пыли и песка «путешествуют» через Атлантику в сторону Антильских островов практически ежегодно, однако интенсивность бурь бывает разной.

Анна Лысенко

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