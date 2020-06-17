США накроет пыль из Сахары
Мощный поток достигнет побережья через несколько дней.
Мощный поток достигнет побережья через несколько дней.
Огромное облако песка и пыли из Африки направляется через Атлантику в Техас, Луизиану и Флориду, показали спутниковые снимки.
Поток из Сахары достигнет побережья Мексиканского залива на следующей неделе, сообщает Newsweek со ссылкой на американских метеорологов.
Потоки пыли и песка «путешествуют» через Атлантику в сторону Антильских островов практически ежегодно, однако интенсивность бурь бывает разной.
Анна Лысенко