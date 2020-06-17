«Апокалиптические» тучи напугали жителей британского города (фото)
К счастью, ничего, кроме сильного дождя, они не принесли.
К счастью, ничего, кроме сильного дождя, они не принесли.
В британском городе Олдем, расположенном в графстве Большой Манчестер, 16 июня прошла сильная гроза, которая впечатлила местных жителей мощными и частыми молниями, а также зловещими тучами.
В соцсетях появились снимки необычных черных туч, похожих на волны, которые вместе с проливным дождем создавали довольно страшное впечатление.
Екатерина Гура