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14:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Апокалиптические» тучи напугали жителей британского города (фото)

К счастью, ничего, кроме сильного дождя, они не принесли.

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В британском городе Олдем, расположенном в графстве Большой Манчестер, 16 июня прошла сильная гроза, которая впечатлила местных жителей мощными и частыми молниями, а также зловещими тучами.

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В соцсетях появились снимки необычных черных туч, похожих на волны, которые вместе с проливным дождем создавали довольно страшное впечатление.

Екатерина Гура

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