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11:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Каким было «кольцо огня» 21 июня (фото)

В России его наблюдали частично.

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Жители многих регионов Земли наблюдали кольцеобразное солнечное затмение, которое также называют «кольцом огня».

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Затмение являлось частичным: Луна закрыла внутреннюю часть Солнца (примерно 99,4% поверхности звезды). Видимые его края и создали светящееся кольцо.

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Полноценно наблюдали затмение лишь жители Африки и Азии. В России его лучше всего было видно на территории Республики Алтай (площадь Солнца, закрытого Луной, составила 34%).

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Также частично увидели затмение в Краснодарском крае, Крыму, Ставрополье, республиках Кавказа, Новосибирске, Омске, Барнауле, Кемерово, республике Тува, Иркутске, Бурятии, Забайкальском крае и Владивостоке. В Москве фаза была минимальной.

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Анна Лысенко

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