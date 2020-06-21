Каким было «кольцо огня» 21 июня (фото)
В России его наблюдали частично.
В России его наблюдали частично.
Жители многих регионов Земли наблюдали кольцеобразное солнечное затмение, которое также называют «кольцом огня».
Затмение являлось частичным: Луна закрыла внутреннюю часть Солнца (примерно 99,4% поверхности звезды). Видимые его края и создали светящееся кольцо.
Полноценно наблюдали затмение лишь жители Африки и Азии. В России его лучше всего было видно на территории Республики Алтай (площадь Солнца, закрытого Луной, составила 34%).
Также частично увидели затмение в Краснодарском крае, Крыму, Ставрополье, республиках Кавказа, Новосибирске, Омске, Барнауле, Кемерово, республике Тува, Иркутске, Бурятии, Забайкальском крае и Владивостоке. В Москве фаза была минимальной.
Анна Лысенко