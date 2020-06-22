Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
13:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Крыму начался «сезон смерчей» (видео)

Сразу два вихря были замечены в разных районах полуострова.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

20 и 21 июня в разных районах Крыма были замечены два смерча. Первый и самый большой снял на видео местный житель Алексей Перепелица в Раздольненском районе, неподалеку от села Чехово. Там гигантский вихрь гулял по полям, поднимая в воздух землю, что выглядело довольно пугающе.

Во время загрузки произошла ошибка.

А 21 июня крымчанин Сергей Васильченко стал свидетелем еще одного смерча неподалеку от Керчи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
3 актера - разлучника, которые увели жен у друзей
Два разных человека: как выглядела Лера раньше
Hi-Tech
Зачем нужны эти странные цилиндры на кабеле Часто встречаются на HDMI-кабелях
Горячие темы на Авто
А давайте помечтаем, говорят мечты сбываются 339
Путин не исключает возможности вновь баллотироваться в президенты 255
Налейте мне стакан Тархуна! Пятница! 232
Никогда мир не станет прежним. 117
Кино
Ширвиндт высказался об уходе Добронравова из Театра сатиры Известно, что актер будет доигрывать спектакли со своим участием
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Кем оказалась девица, бывшая в машине с пьяным Ефремовым
Бывший зэк рассказал, что на зоне сделают с Ефремовым
Дети
34-летнюю Ольгу Бузову поздравляют с беременностью В сети решили, что артистка беременна первенцем
Леди
Алла Пугачева надела блузку с глубоким декольте на встречу с другом Примадонна очаровала поклонников.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»