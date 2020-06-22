В Крыму начался «сезон смерчей» (видео)
Сразу два вихря были замечены в разных районах полуострова.
Сразу два вихря были замечены в разных районах полуострова.
20 и 21 июня в разных районах Крыма были замечены два смерча. Первый и самый большой снял на видео местный житель Алексей Перепелица в Раздольненском районе, неподалеку от села Чехово. Там гигантский вихрь гулял по полям, поднимая в воздух землю, что выглядело довольно пугающе.
А 21 июня крымчанин Сергей Васильченко стал свидетелем еще одного смерча неподалеку от Керчи.
Екатерина Гура