В Тасмании сфотографировали озеро, которое появляется внезапно
Нужны определенные погодные условия.
Нужны определенные погодные условия.
Озеро Дисаппиринг Тарн в Тасмании нанесено на карту, но увидеть его удается крайне редко.
Дело в том, что «призрачный» водоем наполняется водой только при определенных погодных условиях, когда несколько дней подряд идет сильный дождь. Вода в озере кристально чистая. Ее редким голубым оттенком мечтают полюбоваться многие туристы.
В последние дни на австралийском острове бушует непогода. Озеро снова наполнилось, и пользователи соцсетей, которые не побоялись бури и добрались до него, делятся завораживающими снимками.
Анна Лысенко