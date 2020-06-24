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13:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Тасмании сфотографировали озеро, которое появляется внезапно

Нужны определенные погодные условия.

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Озеро Дисаппиринг Тарн в Тасмании нанесено на карту, но увидеть его удается крайне редко.

Дело в том, что «призрачный» водоем наполняется водой только при определенных погодных условиях, когда несколько дней подряд идет сильный дождь. Вода в озере кристально чистая. Ее редким голубым оттенком мечтают полюбоваться многие туристы.

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В последние дни на австралийском острове бушует непогода. Озеро снова наполнилось, и пользователи соцсетей, которые не побоялись бури и добрались до него, делятся завораживающими снимками.

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Анна Лысенко

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