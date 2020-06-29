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16:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Анды показали из космоса в необычном снимке

Зоны растительности обозначены яркими цветами.

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Источник: ESA

Спутники миссии Sentinel-2 Европейского космического агентства сделали впечатляющий снимок Анд в Перу.

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Sentinel-2 задействованы в проекте глобального мониторинга окружающей среды и безопасности «Коперник». Они отслеживают изменения в использовании земли и занимаются мониторингом растительности.

На фото цвета немного изменены. Темно-синим цветом обозначены зоны с растительностью, а ярко-синим — орошаемые территории и сельскохозяйственные поля.

В правом верхнем углу снимка можно разглядеть городок Пукио, расположенный на высоте 3 тысяч метров. Слева от него находится национальный заповедник Пампа Галерас, в котором обитают находящиеся под угрозой исчезновения викуньи.

Белое пятно в нижнем углу — это слоисто-кучевые облака, которые образуются на высоте 0,6—1,5 км.

Анна Лысенко

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