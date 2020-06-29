Анды показали из космоса в необычном снимке
Зоны растительности обозначены яркими цветами.
Зоны растительности обозначены яркими цветами.
Спутники миссии Sentinel-2 Европейского космического агентства сделали впечатляющий снимок Анд в Перу.
Sentinel-2 задействованы в проекте глобального мониторинга окружающей среды и безопасности «Коперник». Они отслеживают изменения в использовании земли и занимаются мониторингом растительности.
На фото цвета немного изменены.
В правом верхнем углу снимка можно разглядеть городок Пукио, расположенный на высоте 3 тысяч метров. Слева от него находится национальный заповедник Пампа Галерас, в котором обитают находящиеся под угрозой исчезновения викуньи.
Белое пятно в нижнем углу — это
Анна Лысенко